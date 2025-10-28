ไดเรกทอรีบริษัท
Alteryx
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
  • เงินเดือน
  • ทรัพยากรบุคคล

  • เงินเดือนทั้งหมดของ ทรัพยากรบุคคล

Alteryx ทรัพยากรบุคคล เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย ทรัพยากรบุคคล in United States ที่ Alteryx อยู่ในช่วง $173K ถึง $237K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Alteryx อัปเดตล่าสุด: 10/28/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$186K - $224K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$173K$186K$224K$237K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.4%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Alteryx RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.4% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.40% รายปี)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ทรัพยากรบุคคล ที่ Alteryx in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $236,640 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Alteryx สำหรับตำแหน่ง ทรัพยากรบุคคล in United States คือ $173,400

