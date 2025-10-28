ไดเรกทอรีบริษัท
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย ความสำเร็จของลูกค้า in India ที่ Alteryx อยู่ในช่วง ₹2.1M ถึง ₹2.99M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Alteryx อัปเดตล่าสุด: 10/28/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

₹2.4M - ₹2.81M
India
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
₹2.1M₹2.4M₹2.81M₹2.99M
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.4%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Alteryx RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.4% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.40% รายปี)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ความสำเร็จของลูกค้า ที่ Alteryx in India อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹2,991,697 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Alteryx สำหรับตำแหน่ง ความสำเร็จของลูกค้า in India คือ ₹2,096,745

