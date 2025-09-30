ไดเรกทอรีบริษัท
  เงินเดือน
  วิศวกรซอฟต์แวร์

  เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  Italy

ALTEN วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Italy

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Italy ที่ ALTEN อยู่ในช่วง €27.5K ต่อyear สำหรับ Software Engineer I ถึง €36.6K ต่อyear สำหรับ Senior Software Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Italy รวม €30.3K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ ALTEN อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Software Engineer I
(ระดับเริ่มต้น)
€27.5K
€27.5K
€0
€0
Software Engineer II
€33K
€33K
€0
€0
Senior Software Engineer
€36.6K
€36.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
€142K

เงินเดือนฝึกงาน

ส่งข้อมูล
ระดับอาชีพใน ALTEN?

คำถามที่พบบ่อย

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa วิศวกรซอฟต์แวร์ sa ALTEN in Italy ay may taunang kabuuang bayad na €36,566. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa ALTEN para sa วิศวกรซอฟต์แวร์ role in Italy ay €30,296.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ