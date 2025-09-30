ไดเรกทอรีบริษัท
ALTEN
ALTEN วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Greater Montreal

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Montreal ที่ ALTEN อยู่ในช่วง CA$85.5K ต่อyear สำหรับ Software Engineer I ถึง CA$91.4K ต่อyear สำหรับ Software Engineer II แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Montreal รวม CA$88.3K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ ALTEN อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Software Engineer I
(ระดับเริ่มต้น)
CA$85.5K
CA$85.5K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.4K
CA$91.4K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
เงินเดือนฝึกงาน

ระดับอาชีพใน ALTEN?

คำถามที่พบบ่อย

ALTEN şirketindeki in Greater Montreal วิศวกรซอฟต์แวร์ pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$103,011 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ALTEN şirketinde วิศวกรซอฟต์แวร์ rolü in Greater Montreal için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$88,320 tutarındadır.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ