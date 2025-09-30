ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Canada ที่ ALTEN อยู่ในช่วง CA$85.5K ต่อyear สำหรับ Software Engineer I ถึง CA$91.4K ต่อyear สำหรับ Software Engineer II แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Canada รวม CA$88.3K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ ALTEN อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Software Engineer I
CA$85.5K
CA$85.5K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.4K
CA$91.4K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
