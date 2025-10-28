ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Italy ที่ ALTEN อยู่ในช่วง €26.8K ต่อyear สำหรับ Software Engineer I ถึง €35.7K ต่อyear สำหรับ Senior Software Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Italy รวม €29.6K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ ALTEN อัปเดตล่าสุด: 10/28/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Software Engineer I
€26.8K
€26.8K
€0
€0
Software Engineer II
€32.2K
€32.2K
€0
€0
Senior Software Engineer
€35.7K
€35.7K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
