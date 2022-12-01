ไดเรกทอรีบริษัท
Alphawave IP
Alphawave IP เงินเดือน

เงินเดือนของ Alphawave IP อยู่ในช่วง $50,130 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $112,235 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Alphawave IP. อัปเดตล่าสุด: 11/13/2025

วิศวกรฮาร์ดแวร์
Median $102K

วิศวกร ASIC

วิศวกรไฟฟ้า
$108K
ผู้จัดการโปรแกรม
$90.5K

วิศวกรซอฟต์แวร์
$50.1K
ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค
$112K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Alphawave IP คือ ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $112,235 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Alphawave IP คือ $102,234

