  • เงินเดือน
  • ฝ่ายขาย

  • เงินเดือนทั้งหมดของ ฝ่ายขาย

AlphaSense ฝ่ายขาย เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน ฝ่ายขาย ค่ามัธยฐาน in United Kingdom ที่ AlphaSense รวม £65.5K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ AlphaSense อัปเดตล่าสุด: 10/27/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
AlphaSense
Sales Development Representative
London, EN, United Kingdom
รวมต่อปี
£45.4K
ระดับ
-
เงินเดือนฐาน
£45.4K
Stock (/yr)
£0
โบนัส
£0
อายุงานในบริษัท
0 ปี
ประสบการณ์
10 ปี
ระดับอาชีพใน AlphaSense?
+£43.6K
+£66.8K
+£15K
+£26.3K
+£16.5K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ AlphaSense การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ฝ่ายขาย ที่ AlphaSense in United Kingdom อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี £107,654 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ AlphaSense สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย in United Kingdom คือ £45,377

