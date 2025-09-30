ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Pune Metropolitan Region ที่ Allstate รวม ₹2.19M ต่อyear สำหรับ B2 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Pune Metropolitan Region รวม ₹3.11M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Allstate อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
A1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B2
₹2.19M
₹2.03M
₹0
₹162K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
