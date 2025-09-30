ค่าตอบแทน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ in Greater Chicago Area ที่ Allstate อยู่ในช่วง $160K ต่อyear สำหรับ E ถึง $221K ต่อyear สำหรับ F แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Chicago Area รวม $142K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Allstate อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
B1
$ --
$ --
$ --
$ --
B2
$ --
$ --
$ --
$ --
C1
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
$ --
$ --
$ --
$ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***