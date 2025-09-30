ไดเรกทอรีบริษัท
Allstate
Allstate นักคณิตศาสตร์ประกันภัย เงินเดือน ใน Greater Chicago Area

ค่าตอบแทน นักคณิตศาสตร์ประกันภัย in Greater Chicago Area ที่ Allstate รวม $90K ต่อyear สำหรับ Analyst แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Chicago Area รวม $105K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Allstate อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Analyst
$90K
$90K
$0
$0
Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
ดู 3 ระดับอื่นๆ
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่ Allstate in Greater Chicago Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $189,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Allstate สำหรับตำแหน่ง นักคณิตศาสตร์ประกันภัย in Greater Chicago Area คือ $105,000

