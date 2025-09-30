ไดเรกทอรีบริษัท
Allstate
Allstate นักคณิตศาสตร์ประกันภัย เงินเดือน ใน Canada

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ค่ามัธยฐาน in Canada ที่ Allstate รวม CA$74.6K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Allstate อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Allstate
Actuarial Analyst
Markham, ON, Canada
รวมต่อปี
CA$74.6K
ระดับ
L1
เงินเดือนฐาน
CA$74.6K
Stock (/yr)
CA$0
โบนัส
CA$0
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
1 ปี
ระดับอาชีพใน Allstate?

CA$226K

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่ Allstate in Canada อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CA$191,343 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Allstate สำหรับตำแหน่ง นักคณิตศาสตร์ประกันภัย in Canada คือ CA$74,613

