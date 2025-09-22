ไดเรกทอรีบริษัท
Alloy
Alloy การพัฒนาธุรกิจ เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย การพัฒนาธุรกิจ in United States ที่ Alloy อยู่ในช่วง $154K ถึง $216K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Alloy อัปเดตล่าสุด: 9/22/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$167K - $194K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$154K$167K$194K$216K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

$160K

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Alloy Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

10 years post-termination exercise window.



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ การพัฒนาธุรกิจ ที่ Alloy in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $215,622 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Alloy สำหรับตำแหน่ง การพัฒนาธุรกิจ in United States คือ $154,016

แหล่งข้อมูลอื่นๆ