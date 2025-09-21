ไดเรกทอรีบริษัท
แพ็คเกจค่าตอบแทน ที่ปรึกษาด้านการจัดการ ค่ามัธยฐาน in Germany ที่ Allianz รวม €78.7K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Allianz อัปเดตล่าสุด: 9/21/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Allianz
Senior Consultant
Munich, BY, Germany
รวมต่อปี
€78.7K
ระดับ
L3
เงินเดือนฐาน
€73.8K
Stock (/yr)
€0
โบนัส
€4.9K
อายุงานในบริษัท
3 ปี
ประสบการณ์
4 ปี
คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a ที่ปรึกษาด้านการจัดการ at Allianz in Germany sits at a yearly total compensation of €132,040. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Allianz for the ที่ปรึกษาด้านการจัดการ role in Germany is €79,401.

