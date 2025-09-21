ไดเรกทอรีบริษัท
Allianz
  • เงินเดือน
  • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

Allianz นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ค่ามัธยฐาน in United Kingdom ที่ Allianz รวม £47.9K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Allianz อัปเดตล่าสุด: 9/21/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Allianz
Data Scientist
London, EN, United Kingdom
รวมต่อปี
£47.9K
ระดับ
Senior Data Scientist
เงินเดือนฐาน
£47.9K
Stock (/yr)
£0
โบนัส
£0
อายุงานในบริษัท
0-1 ปี
ประสบการณ์
2-4 ปี
ระดับอาชีพใน Allianz?

£121K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ Allianz in United Kingdom อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี £67,711 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Allianz สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in United Kingdom คือ £47,344

