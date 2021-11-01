ไดเรกทอรีบริษัท
Align Technology
Align Technology เงินเดือน

เงินเดือนของ Align Technology อยู่ในช่วง $8,645 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักออกแบบกราฟิก ที่ระดับต่ำสุด ถึง $257,280 สำหรับตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Align Technology. อัปเดตล่าสุด: 8/31/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

วิศวกรซอฟต์แวร์
L6 $147K
L7 $150K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรเครื่องกล
Median $155K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $120K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $203K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $143K
วิศวกรชีวการแพทย์
$79.6K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$184K
นักวิเคราะห์การเงิน
$231K
นักออกแบบกราฟิก
$8.6K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$257K
กฎหมาย
$124K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$142K
การตลาด
$61.2K
ผู้จัดการโครงการ
$256K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$101K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
$126K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Align Technology คือ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $257,280 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Align Technology คือ $145,111

แหล่งข้อมูลอื่นๆ