Aledade
Aledade เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Aledade ตั้งแต่ $96,900 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ต่ำสุดถึง $250,000 สำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Aledade. อัปเดตล่าสุด: 8/12/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer $132K
Senior Software Engineer $195K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $250K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $160K

ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
$101K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$99.5K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$96.9K
กฎหมาย
$139K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$158K
นักสรรหาบุคลากร
$128K
ตารางการได้รับสิทธิ์

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Aledade, การมอบหุ้น/ทุน เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 4 ปี:

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Aledade คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $250,000 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Aledade คือ $135,430

แหล่งข้อมูลอื่นๆ