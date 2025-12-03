ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in United States ที่ Alarm.com อยู่ในช่วง $114K ต่อyear สำหรับ Software Engineer I ถึง $179K ต่อyear สำหรับ Senior Software Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $148K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Alarm.com อัปเดตล่าสุด: 12/3/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Software Engineer I
$114K
$106K
$5.5K
$2.4K
Software Engineer II
$141K
$125K
$12.9K
$3.3K
Senior Software Engineer
$179K
$150K
$23.6K
$5.6K
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
20%
ปี 1
20%
ปี 2
20%
ปี 3
20%
ปี 4
20%
ปี 5
ที่ Alarm.com RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 5 ปี:
20% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (20.00% รายปี)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (20.00% รายปี)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (20.00% รายปี)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (20.00% รายปี)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 5th-ปี (20.00% รายปี)
0%
ปี 1
40%
ปี 2
0%
ปี 3
40%
ปี 4
20%
ปี 5
ที่ Alarm.com RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 5 ปี:
0% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (NaN% ต่องวด)
40% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (40.00% รายปี)
0% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (NaN% ต่องวด)
40% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (40.00% รายปี)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 5th-ปี (20.00% รายปี)
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูลส่งตำแหน่งใหม่
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/alarmcom/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.