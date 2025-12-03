ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย การดำเนินงานการตลาด in United States ที่ Alarm.com อยู่ในช่วง $75K ถึง $109K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Alarm.com อัปเดตล่าสุด: 12/3/2025
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย
เชิญเพื่อนและชุมชนของคุณมาเพิ่มข้อมูลเงินเดือนแบบไม่เปิดเผยตัวตนในเวลาไม่ถึง 60 วินาที ข้อมูลที่มากขึ้นหมายถึงข้อมูลเชิงลึกที่ดีกว่าสำหรับผู้หางานอย่างคุณและชุมชนของเรา!
20%
ปี 1
20%
ปี 2
20%
ปี 3
20%
ปี 4
20%
ปี 5
ที่ Alarm.com RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 5 ปี:
20% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (20.00% รายปี)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (20.00% รายปี)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (20.00% รายปี)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (20.00% รายปี)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 5th-ปี (20.00% รายปี)
0%
ปี 1
40%
ปี 2
0%
ปี 3
40%
ปี 4
20%
ปี 5
ที่ Alarm.com RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 5 ปี:
0% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (NaN% ต่องวด)
40% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (40.00% รายปี)
0% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (NaN% ต่องวด)
40% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (40.00% รายปี)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 5th-ปี (20.00% รายปี)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/alarmcom/salaries/marketing-operations.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.