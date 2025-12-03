ไดเรกทอรีบริษัท
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักวิเคราะห์ข้อมูล in United States ที่ Alarm.com อยู่ในช่วง $62.3K ถึง $88.9K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Alarm.com อัปเดตล่าสุด: 12/3/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$71.4K - $83.6K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$62.3K$71.4K$83.6K$88.9K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

20%

ปี 1

20%

ปี 2

20%

ปี 3

20%

ปี 4

20%

ปี 5

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Alarm.com RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 5 ปี:

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (20.00% รายปี)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (20.00% รายปี)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (20.00% รายปี)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (20.00% รายปี)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 5th-ปี (20.00% รายปี)

0%

ปี 1

40%

ปี 2

0%

ปี 3

40%

ปี 4

20%

ปี 5

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Alarm.com RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 5 ปี:

  • 0% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (NaN% ต่องวด)

  • 40% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (40.00% รายปี)

  • 0% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (NaN% ต่องวด)

  • 40% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (40.00% รายปี)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 5th-ปี (20.00% รายปี)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ Alarm.com in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $88,920 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Alarm.com สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล in United States คือ $62,320

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

