ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักออกแบบผลิตภัณฑ์ in France ที่ Alan อยู่ในช่วง €65.9K ถึง €94K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Alan อัปเดตล่าสุด: 12/3/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$86.9K - $102K
France
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$75.8K$86.9K$102K$108K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Alan การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

7 years post-termination exercise window.



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ Alan in France อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €94,045 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Alan สำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ in France คือ €65,912

