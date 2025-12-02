ไดเรกทอรีบริษัท
Alaan
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • ผู้ก่อตั้ง

  • เงินเดือนทั้งหมดของ ผู้ก่อตั้ง

Alaan ผู้ก่อตั้ง เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย ผู้ก่อตั้ง in United Arab Emirates ที่ Alaan อยู่ในช่วง AED 244K ถึง AED 341K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Alaan อัปเดตล่าสุด: 12/2/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$72K - $87.2K
United Arab Emirates
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$66.4K$72K$87.2K$92.8K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

เราต้องการเพียง 3 เพิ่มเติม ผู้ก่อตั้ง ข้อมูลเงินเดือน ที่ Alaan เพื่อปลดล็อค!

เชิญเพื่อนและชุมชนของคุณมาเพิ่มข้อมูลเงินเดือนแบบไม่เปิดเผยตัวตนในเวลาไม่ถึง 60 วินาที ข้อมูลที่มากขึ้นหมายถึงข้อมูลเชิงลึกที่ดีกว่าสำหรับผู้หางานอย่างคุณและชุมชนของเรา!

💰 ดูทั้งหมด เงินเดือน

💪 ส่งข้อมูล เงินเดือนของคุณ


ส่งข้อมูล
ระดับอาชีพใน Alaan?

รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว ผู้ก่อตั้ง ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้ก่อตั้ง ที่ Alaan in United Arab Emirates อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี AED 340,854 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Alaan สำหรับตำแหน่ง ผู้ก่อตั้ง in United Arab Emirates คือ AED 243,887

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Alaan

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • PayPal
  • Google
  • Flipkart
  • Tesla
  • Dropbox
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/alaan/salaries/founder.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.