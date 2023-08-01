ไดเรกทอรีบริษัท
Akveo
Akveo เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Akveo ตั้งแต่ $38,925 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักสรรหาบุคลากร ที่ต่ำสุดถึง $84,420 สำหรับ สถาปนิกโซลูชัน ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Akveo. อัปเดตล่าสุด: 8/21/2025

$160K

ผู้จัดการออกแบบผลิตภัณฑ์
$58.4K
นักสรรหาบุคลากร
$38.9K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$60.3K

สถาปนิกโซลูชัน
$84.4K
คำถามที่พบบ่อย

El rol con mayor salario reportado en Akveo es สถาปนิกโซลูชัน at the Common Range Average level con una compensación total anual de $84,420. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Akveo es $59,364.

