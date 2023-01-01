Change
Google
วิศวกรซอฟต์แวร์
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
พื้นที่มหานครนิวยอร์ก
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
ดูข้อมูลแต่ละรายการ
← ไดเรกทอรีบริษัท
Akvelon
ทำงานที่นี่หรือไม่?
อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ
ภาพรวม
เงินเดือน
ผลประโยชน์
งาน
ใหม่
แชท
Akvelon ผลประโยชน์
เพิ่มผลประโยชน์
เปรียบเทียบ
มูลค่ารวมโดยประมาณ: $1,095
ประกันสุขภาพและสุขภาวะ
Health Insurance
PTO (Vacation / Personal Days)
Free Snacks
$730
Free Lunch
การเงินและการเกษียณ
401k
ดูข้อมูลในรูปแบบตาราง
Akvelon สิทธิพิเศษและผลประโยชน์
ผลประโยชน์
คำอธิบาย
Health Insurance
Offered by employer
401k
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
Free Snacks
Offered by employer
Free Lunch
งานเด่น
ไม่พบงานเด่นสำหรับ Akvelon
