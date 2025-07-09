ไดเรกทอรีบริษัท
Akkodis
Akkodis เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Akkodis ตั้งแต่ $3,989 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักสรรหาบุคลากร ที่ต่ำสุดถึง $233,199 สำหรับ การขาย ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Akkodis. อัปเดตล่าสุด: 8/20/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $109K
วิศวกรชีวการแพทย์
$52.9K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$60.1K

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$44.4K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$52.1K
ผู้จัดการโปรแกรม
$94.1K
นักสรรหาบุคลากร
$4K
การขาย
$233K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Akkodis คือ การขาย at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $233,199 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Akkodis คือ $56,521

