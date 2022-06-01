ไดเรกทอรีบริษัท
Aisera
Aisera เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Aisera ตั้งแต่ $31,032 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ต่ำสุดถึง $283,575 สำหรับ ผู้จัดการโปรแกรม ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Aisera. อัปเดตล่าสุด: 8/11/2025

$160K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$164K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$226K
ผู้จัดการโปรแกรม
$284K

การขาย
$186K
วิศวกรขาย
$281K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$31K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Aisera คือ ผู้จัดการโปรแกรม at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $283,575 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Aisera คือ $206,163

