ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Munich Metro Region ที่ Airbus รวม €80K ต่อyear สำหรับ L2 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Munich Metro Region รวม €83.7K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Airbus อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
€80K
€78.9K
€0
€1.1K
Software Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
