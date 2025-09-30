ไดเรกทอรีบริษัท
Airbus วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Madrid Metropolitan Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Madrid Metropolitan Area ที่ Airbus รวม €53.6K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Airbus อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Airbus
Software Engineer
Madrid, MD, Spain
รวมต่อปี
€53.6K
ระดับ
Junior
เงินเดือนฐาน
€45.4K
Stock (/yr)
€2.1K
โบนัส
€6.2K
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
4 ปี
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Airbus in Madrid Metropolitan Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €60,630 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Airbus สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Madrid Metropolitan Area คือ €45,276

