Airbus
  • เงินเดือน
  • วิศวกรเครื่องกล

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรเครื่องกล

  • Greater Bengaluru

Airbus วิศวกรเครื่องกล เงินเดือน ใน Greater Bengaluru

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรเครื่องกล ค่ามัธยฐาน in Greater Bengaluru ที่ Airbus รวม ₹1.96M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Airbus อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Airbus
Engineer
Bengaluru, KA, India
รวมต่อปี
₹1.96M
ระดับ
E2
เงินเดือนฐาน
₹1.86M
Stock (/yr)
₹0
โบนัส
₹102K
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
2 ปี
ระดับอาชีพใน Airbus?

คำถามที่พบบ่อย

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa วิศวกรเครื่องกล sa Airbus in Greater Bengaluru ay may taunang kabuuang bayad na ₹3,401,519. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Airbus para sa วิศวกรเครื่องกล role in Greater Bengaluru ay ₹1,875,955.

