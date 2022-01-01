ไดเรกทอรีบริษัท
Air Liquide
Air Liquide เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Air Liquide ตั้งแต่ $3,681 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักวิเคราะห์การเงิน ที่ต่ำสุดถึง $124,773 สำหรับ นักวิจัย UX ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Air Liquide. อัปเดตล่าสุด: 8/13/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $63.8K
นักบัญชี
$35.3K
ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
$17.8K

วิศวกรชีวการแพทย์
$84.6K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$58.7K
การพัฒนาธุรกิจ
$45.4K
บริการลูกค้า
$31.6K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$80.4K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$122K
วิศวกรไฟฟ้า
$104K
นักวิเคราะห์การเงิน
$3.7K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$99.5K
วิศวกรเครื่องกล
$51.6K
ผู้จัดการโครงการ
$58.9K
สถาปนิกโซลูชัน
$19.1K
รางวัลรวม
$16.6K
นักวิจัย UX
$125K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Air Liquide คือ นักวิจัย UX at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $124,773 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Air Liquide คือ $58,667

