  เงินเดือน
  นักวิเคราะห์การเงิน

  เงินเดือนทั้งหมดของ นักวิเคราะห์การเงิน

  New York City Area

AIG นักวิเคราะห์การเงิน เงินเดือน ใน New York City Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิเคราะห์การเงิน ค่ามัธยฐาน in New York City Area ที่ AIG รวม $110K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ AIG อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
AIG
Financial Analyst
New York, NY
รวมต่อปี
$110K
ระดับ
Senior
เงินเดือนฐาน
$110K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$12
อายุงานในบริษัท
0 ปี
ประสบการณ์
2 ปี
ระดับอาชีพใน AIG?

$160K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
