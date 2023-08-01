ไดเรกทอรีบริษัท
AI21 Labs
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

AI21 Labs เงินเดือน

เงินเดือนของ AI21 Labs อยู่ในช่วง $98,225 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง บริการลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $163,785 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ AI21 Labs. อัปเดตล่าสุด: 8/31/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $145K
บริการลูกค้า
$98.2K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$164K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at AI21 Labs is ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $163,785. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AI21 Labs is $144,883.

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ AI21 Labs

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Facebook
  • Intuit
  • Stripe
  • PayPal
  • Airbnb
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ