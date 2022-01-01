ไดเรกทอรีบริษัท
Agora
Agora เงินเดือน

เงินเดือนของ Agora อยู่ในช่วง $59,013 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง สถาปนิกโซลูชั่น ที่ระดับต่ำสุด ถึง $160,000 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Agora. อัปเดตล่าสุด: 8/31/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $160K
ความสำเร็จของลูกค้า
$73.6K
ทรัพยากรบุคคล
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
สถาปนิกโซลูชั่น
$59K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Agora คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $160,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Agora คือ $111,440

