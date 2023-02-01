ไดเรกทอรีบริษัท
Agency for Science, Technology and Research
Agency for Science, Technology and Research เงินเดือน

เงินเดือนของ Agency for Science, Technology and Research อยู่ในช่วง $48,215 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรเคมี ที่ระดับต่ำสุด ถึง $91,734 สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Agency for Science, Technology and Research. อัปเดตล่าสุด: 9/1/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $78.8K

นักวิทยาศาสตร์วิจัย

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $91.7K
วิศวกรชีวการแพทย์
$73.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
วิศวกรเคมี
$48.2K

วิศวกรวิจัย

นักวิเคราะห์ข้อมูล
$49.5K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$66.4K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Agency for Science, Technology and Research คือ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $91,734 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Agency for Science, Technology and Research คือ $70,028

