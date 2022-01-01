ไดเรกทอรีบริษัท
Afterpay
Afterpay เงินเดือน

เงินเดือนของ Afterpay อยู่ในช่วง $70,350 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักบัญชี ที่ระดับต่ำสุด ถึง $278,600 สำหรับตำแหน่ง ทรัพยากรบุคคล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Afterpay. อัปเดตล่าสุด: 9/11/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $99.9K
นักบัญชี
$70.4K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$149K

นักวิเคราะห์ข้อมูล
$119K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$83.5K
ทรัพยากรบุคคล
$279K
การตลาด
$177K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $108K
ฝ่ายขาย
$159K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$166K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Afterpay RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Afterpay คือ ทรัพยากรบุคคล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $278,600 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Afterpay คือ $134,325

