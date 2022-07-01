ไดเรกทอรีบริษัท
Afresh
Afresh เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Afresh ตั้งแต่ $161,700 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ การตลาด ที่ต่ำสุดถึง $210,000 สำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Afresh. อัปเดตล่าสุด: 8/22/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $210K

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

ทรัพยากรบุคคล
$209K
การตลาด
$162K

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$164K
วิศวกรขาย
$169K
สถาปนิกโซลูชัน
$186K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Afresh คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $210,000 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Afresh คือ $177,538

