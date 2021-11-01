ไดเรกทอรีบริษัท
Aflac
Aflac เงินเดือน

เงินเดือนของ Aflac อยู่ในช่วง $54,725 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ทรัพยากรบุคคล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $302,504 สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Aflac. อัปเดตล่าสุด: 9/1/2025

$160K

ผู้ช่วยธุรการ
$60.3K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$303K
ทรัพยากรบุคคล
$54.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$101K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$103K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$156K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Aflac คือ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $302,504 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Aflac คือ $101,505

