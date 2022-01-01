ไดเรกทอรีบริษัท
Afiniti
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Afiniti เงินเดือน

เงินเดือนของ Afiniti อยู่ในช่วง $6,992 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $189,050 สำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Afiniti. อัปเดตล่าสุด: 9/1/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $139K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $7K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$79.6K
นักวิเคราะห์การเงิน
$21.4K
การตลาด
$19.9K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$189K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$17.3K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$166K
สถาปนิกโซลูชั่น
$129K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Afiniti คือ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $189,050 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Afiniti คือ $50,497

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Afiniti

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • BlueCat
  • Backbase
  • InterWorks
  • SecureLink
  • Avigilon
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ