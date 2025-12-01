ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักลงทุนร่วมทุน in United States ที่ Affirm อยู่ในช่วง $145K ถึง $207K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Affirm อัปเดตล่าสุด: 12/1/2025
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย
50%
ปี 1
50%
ปี 2
ที่ Affirm RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 2 ปี:
50% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (12.50% รายไตรมาส)
50% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (12.50% รายไตรมาส)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Affirm RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Affirm RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
