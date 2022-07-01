ไดเรกทอรีบริษัท
AEye
AEye เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน AEye ตั้งแต่ $159,120 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ วิศวกรเครื่องกล ที่ต่ำสุดถึง $312,555 สำหรับ วิศวกรฮาร์ดแวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ AEye. อัปเดตล่าสุด: 8/15/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

วิศวกรฮาร์ดแวร์
$313K
วิศวกรเครื่องกล
$159K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$209K

วิศวกรซอฟต์แวร์
$179K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$204K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
$231K
คำถามที่พบบ่อย

Den højest betalende rolle rapporteret hos AEye er วิศวกรฮาร์ดแวร์ at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $312,555.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos AEye er $206,508.

