Aera Technology เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Aera Technology ตั้งแต่ $13,065 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ต่ำสุดถึง $348,250 สำหรับ การขาย ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Aera Technology. อัปเดตล่าสุด: 8/15/2025

$160K

หัวหน้าพนักงาน
$197K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$13.1K
การตลาด
$15.7K

ผู้จัดการโครงการ
$123K
การขาย
$348K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$124K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
$53K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Aera Technology คือ การขาย at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $348,250 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Aera Technology คือ $122,912

แหล่งข้อมูลอื่นๆ