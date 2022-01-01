ไดเรกทอรีบริษัท
Advantest
Advantest เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Advantest ตั้งแต่ $30,475 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ต่ำสุดถึง $263,310 สำหรับ วิศวกรไฟฟ้า ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Advantest. อัปเดตล่าสุด: 8/15/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $138K

วิศวกรประกันคุณภาพซอฟต์แวร์

บริการลูกค้า
$38K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$106K

วิศวกรไฟฟ้า
$263K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$150K
การตลาด
$146K
วิศวกรเครื่องกล
$41.8K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$30.5K
ผู้จัดการโปรแกรม
$254K
ผู้จัดการโครงการ
$239K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
$249K
นักเขียนทางเทคนิค
$59.3K
