Advantech
Advantech วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Greater Taipei Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Greater Taipei Area ที่ Advantech รวม NT$969K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Advantech อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
Advantech
Software Engineer
Taipei, TP, Taiwan
รวมต่อปี
NT$969K
ระดับ
L1
เงินเดือนฐาน
NT$969K
Stock (/yr)
NT$0
โบนัส
NT$0
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
2 ปี
ระดับอาชีพใน Advantech?

NT$5.1M

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เงินเดือนฝึกงาน

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a วิศวกรซอฟต์แวร์ at Advantech in Greater Taipei Area sits at a yearly total compensation of NT$1,305,768. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Advantech for the วิศวกรซอฟต์แวร์ role in Greater Taipei Area is NT$1,034,253.

