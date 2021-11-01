ไดเรกทอรีบริษัท
Advantech
Advantech เงินเดือน

เงินเดือนของ Advantech อยู่ในช่วง $27,866 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $99,500 สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Advantech. อัปเดตล่าสุด: 8/31/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $30.4K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $85K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$69.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
การตลาด
$76.8K
วิศวกรเครื่องกล
$27.9K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$47K
ผู้จัดการโปรแกรม
$94.5K
ฝ่ายขาย
$30.2K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$99.5K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Advantech คือ นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $99,500 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Advantech คือ $69,650

