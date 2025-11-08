ไดเรกทอรีบริษัท
Adobe
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ระดับ

L5

ระดับที่ Adobe

เปรียบเทียบระดับ
  1. L1Associate Product Designer
  2. L2
  3. L3
    4. แสดง 5 ระดับเพิ่มเติม
ค่าเฉลี่ย รายปี ค่าตอบแทนรวม
$322,667
เงินเดือนพื้นฐาน
$197,500
หุ้นจัดสรร ()
$97,167
โบนัส
$28,000
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
ข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ส่งออกข้อมูลดูตำแหน่งงานว่าง
มีคำถาม? ถามชุมชนของเราได้เลย

เยี่ยมชมชุมชน Levels.fyi เพื่อพูดคุยกับพนักงานจากบริษัทต่างๆ รับคำแนะนำด้านการทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

เยี่ยมชมตอนนี้!

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Adobe

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Intuit
  • Verily
  • Smartsheet
  • CrowdStrike
  • Fastly
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ