ADNOC
ADNOC วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย วิศวกรซอฟต์แวร์ in United Arab Emirates ที่ ADNOC อยู่ในช่วง AED 218K ถึง AED 299K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ ADNOC อัปเดตล่าสุด: 12/2/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$64.4K - $76.5K
United Arab Emirates
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$59.5K$64.4K$76.5K$81.4K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ระดับอาชีพใน ADNOC?

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ ADNOC in United Arab Emirates อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี AED 299,056 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ ADNOC สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in United Arab Emirates คือ AED 218,441

