ADNOC
ADNOC วิศวกรเครื่องกล เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย วิศวกรเครื่องกล in United Arab Emirates ที่ ADNOC อยู่ในช่วง AED 389K ถึง AED 566K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ ADNOC อัปเดตล่าสุด: 12/2/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$122K - $139K
United Arab Emirates
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$106K$122K$139K$154K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรเครื่องกล ที่ ADNOC in United Arab Emirates อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี AED 566,395 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ ADNOC สำหรับตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล in United Arab Emirates คือ AED 388,796

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

