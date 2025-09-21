ไดเรกทอรีบริษัท
Adda247
Adda247 วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in India ที่ Adda247 รวม ₹2.25M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Adda247 อัปเดตล่าสุด: 9/21/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Adda247
Software Engineer
Gurgaon, HR, India
รวมต่อปี
₹2.25M
ระดับ
hidden
เงินเดือนฐาน
₹2.25M
Stock (/yr)
₹0
โบนัส
₹0
อายุงานในบริษัท
2-4 ปี
ประสบการณ์
2-4 ปี
ระดับอาชีพใน Adda247?

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Adda247 in India อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹5,019,010 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Adda247 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in India คือ ₹1,543,359

