ไดเรกทอรีบริษัท
Acxiom
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Acxiom เงินเดือน

เงินเดือนของ Acxiom อยู่ในช่วง $37,185 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่ระดับต่ำสุด ถึง $162,185 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Acxiom. อัปเดตล่าสุด: 9/1/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $110K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

สถาปนิกโซลูชั่น
Median $100K

สถาปนิกข้อมูล

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$112K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
นักวิเคราะห์การเงิน
$144K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$37.2K
ผู้จัดการโครงการ
$83.6K
ฝ่ายขาย
$80.4K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$162K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Acxiom คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $162,185 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Acxiom คือ $105,000

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Acxiom

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Conduent
  • MyCase
  • Mastech Digital
  • Cognizant
  • ADP
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ