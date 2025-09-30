ไดเรกทอรีบริษัท
ACV Auctions
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  • Greater Toronto Area

ACV Auctions วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Greater Toronto Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Greater Toronto Area ที่ ACV Auctions รวม CA$191K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ ACV Auctions อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
ACV Auctions
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
รวมต่อปี
CA$191K
ระดับ
L4
เงินเดือนฐาน
CA$148K
Stock (/yr)
CA$42.4K
โบนัส
CA$0
อายุงานในบริษัท
3 ปี
ประสบการณ์
7 ปี
ระดับอาชีพใน ACV Auctions?

CA$226K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
เงินเดือนฝึกงาน

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ ACV Auctions in Greater Toronto Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CA$248,512 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ ACV Auctions สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Toronto Area คือ CA$177,187

แหล่งข้อมูลอื่นๆ